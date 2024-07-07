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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024| مواجهات نصف النهائي.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

يورو 2024
يورو 2024
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أسدل الستار عن مواجهات نصف نهائي يورو 2024، بتأهل منتخب هولندا على حساب تركيا، في آخر مباريات دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة من البطولة القارية.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إسبانيا أول المتأهلين لدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، حيث أقصى ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

وتغلب منتخب فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان منتخب إنجلترا ثالث المتأهلين إلى قبل النهائي، إذ نجح في إقصاء سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 أيضًا، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وجاء تأهل منتخب هولندا إلى نصف النهائي، بريمونتادا على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الوحيدة التي  حُسمت في الوقت الأصلي أي بعد نهاية الـ90 دقيقة فقط.

مواجهات نصف نهائي يورو 2024

وأسفرت قرعة نصف نهائي يورو 2024 عن مواجهات نارية بين المنتخبات المتأهلة (إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، هولندا).

يواجه منتخب إسبانيا، فرنسا في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي منتخب إنجلترا، هولندا في نصف النهائي الثاني.

ويصطدم الفائزان من المباراتين في النهائي القاري، الذي يقام يوم 14 يوليو على الملعب الأولمبي في برلين.

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024، لتقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 9 و10 يوليو الجاري.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا

وتحدد موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي الأول، في العاشرة مساء يوم الثلاثاء، حيث يحتضنها ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا

وتقرر أن يكون موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف النهائي الثاني، في العاشرة مساء يوم الأربعاء، ليلتقى المنتخبان على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي يورو 2024

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط.

تذاع مباراة فرنسا ضد إسبانيا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، كما تُنقل مباراة إنجلترا ضد هولندا عبر قناة beIN Max 1.

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