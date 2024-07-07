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الأحد 07 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| التعادل يحسم الشوط الأول بين أوروجواي والبرازيل

مباراة أوروجواي ضد
مباراة أوروجواي ضد البرازيل
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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة أوروجواي ضد البرازيل، المقامة حاليًا على ملعب أليجانت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

سادت التدخلات العنيفة، أغلب دقائق الشوط الأول من المباراة، ما أدى إلى توقف اللعب في أكثر من مرة، ودخول لاعبي المنتخبين في مشاجرات بالأيدي.

وشهد شوط المباراة الأول حذرًا دفاعيًا من المنتخبين، ولم يظهران بقوتهما الهجومية، لتنتهي أول 45 دقيقة من المواجهة النارية بلا أهداف.

مباراة أوروجواي ضد البرازيل

كما شهد الشوط الأول، تغييرًا اضطراريًا في صفوف منتخب أوروجواي في الدقيقة 33، حيث دفع المدرب مارسيلو بيلسا بالمدافع خوسيه خيمينيز بدلًا من رونالد أراوخو المصاب.

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وصيفًا بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا صاحب الـ7 نقاط.

أما منتخب أوروجواي، بلغ دور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

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