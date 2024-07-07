كوبا أمريكا 2024| فينيسيوس يدعم منتخب البرازيل أمام أوروجواي.. صورة

حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على دعم منتخب البرازيل في مباراته ضد أوروجواي، المقامة حاليًا على ملعب أليجانت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

فينيسيوس يظهر في مباراة البرازيل ضد أوروجواي

وظهر فينيسيوس في مدرجات ملعب اللقاء، ليؤازر منتخب البرازيل في المواجهة النارية أمام أوروجواي.

يغيب فينيسيوس عن مباراة البرازيل وأوروجواي؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على بطاقتين صفراوتين، الأولى أمام باراجواي، والثانية أمام كولومبيا

ويعوض المهاجم الشاب إندريك غياب فينيسيوس في تشكيل منتخب البرازيل، ليقود الهجوم رفقة رافينيا، ويشارك زميله في ريال مدريد رودريجو جوس في مركز الجناح الأيسر.

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وصيفًا بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا صاحب الـ7 نقاط.

أما منتخب أوروجواي، بلغ دور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.