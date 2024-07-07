انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، السبت، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد نتيجة لفشل في شبكة الكهرباء.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي بوست" المحلية نقلا عن شركة إينوجو لتوزيع الكهرباء، أن سبب الفشل هو انقطاع إمدادات الطاقة في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات في جميع أنحاء شبكة الطاقة بأكملها.

وجاء في بيان الشركة، "نحن على أهبة الاستعداد في انتظار معلومات مفصلة عن انهيار واستعادة الإمدادات من مركز التحكم الوطني".

وأضاف التقرير أنه على مدى الأعوام الـ14 الماضية، سجلت نيجيريا 227 حالة عطل في شبكة الكهرباء.