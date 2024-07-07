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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. تصادم 4 سيارات أعلى كوبري حسب الله الكفراوي بالمعادي 

الحادث
الحادث
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شهد كوبري كوبري حسب الله الكفراوي، بمنطقة المعادي، حادث تصادم 4 سيارات ملاكي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة، للإدارة العامة لمرور القاهرة، مفادها تصادم عدد من السيارات، أعلى كوبري حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادي، ووقوع مصابين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين للمستشفي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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