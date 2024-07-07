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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثتين لطفلين غرقا في ترعة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، منذ قليل، جثتين لطفلين بالتعاون مع الأهالي من مياه ترعة بقرية منقطين، بمركز سمالوط.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارُا يُفيد بانتشال جثتين لطفلين وهما: "مصطفى حجاج طلبة 11 سنة، ونجل خاله زياد محمد خلف 11 سنة، مقيمان بقرية منقطين بمركز سمالوط غرب، من ترعة بجوار منزلهما.

وعلى الفور انتقل لمحل الواقعة، العميد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة سمالوط وبإجراء التحريات الأولية، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الطفلان لقو مصرعهم اثناء اللهو   ولايوجد شبهه جنائية فى الوفاة.

وتم تحويل الجثامين لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين، وثبت أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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