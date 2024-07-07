الثانوية العامة 2024| الكيمياء والجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط.. ارتياح بين طلاب «STEM» حول الجيولوجيا وخطأ فني في سؤال.. شكاوى من ضيق وقت الرياضيات.. وإعادة امتحان المنصورة

أدى أمس طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 515 ألفا و711 طالبا، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 193 ألفا و544 طالبا، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، وأدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» بإجمالى 1642 طالبا وطالبة.

وأدى أيضًا طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى في مادة الفلسفة، وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة المنطق، بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وأكد عدد من طلاب الأدبي ممن يؤدون الامتحانات في الجيزة، أن امتحان الجغرافيا في مجمله مناسب، بينما هناك صعوبة في سؤال الخريطة والمقالية تحتاج وقتًا للتفكير.

تباين الآراء حول امتحان الكيمياء والجغرافيا

وفي السياق ذاته، أكدت طالبات الشعبة العلمية واللاتي يؤدين الامتحانات بالجيزة، وجود صعوبات في المعادلات، فضلا عن أن أسئلة الكيمياء العضوية بها بعض الصعوبات.

وأشارت الطالبات إلى أن كتيبات المفاهيم لم تسعفهن خاصة أن عدد صفحاتها كثيرة والوقت لم يسمح بتصفحها.

وتحدث أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين «STEM» عن وجود صعوبات في أسئلة امتحان الرياضيات لشعبة علمي رياضيات وتحتاج وقتا أطول حسب شكاوى ابنائهم، بينما هناك ارتياح لامتحان الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، مؤكدين وجود خطأ فني في إحدى الأسئلة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام نماذج لأسئلة وإجابات امتحاني الجغرافيا والكيمياء، عقب بدء الامتحان.

وحرص الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

ووجه وزير التعليم، مديرى المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة إجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدًا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.

كما تفقد وزير التربية والتعليم غرفة اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الإجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

في السياق نفسه، رصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الكيمياء، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا بمحافظة بنى سويف، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة بمحافظة سوهاج خلال قيامه باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القانون.

وحول الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إلغاء امتحان الكيمياء، وإعادته لطلاب لجنة الغش الجماعي في الدقهلية بالكامل في الدور الثاني للثانوية العامة 2024.

جاء ذلك بعد تداول فيديو يشير وجود إلى وجود واقعة الغش الجماعي بإحدى لجان المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأضاف: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة بالمنصورة في لجنة خاصة

وتابع، أن التصحيح أوراق الإجابة بلجنة خاصة هو الفيصل في إثبات وجود الغش الجماعي من عدمه، من خلال تطابق الإجابات، لافتًا إلى أن السيدة التي ظهرت في فيديو كانت تلقن إجابة السؤال المقالي.

الداخلية تكشف مرتكبة واقعة الغش الجماعي بالمنصورة

وحول حدوث الغش الجماعي، كشفت وزارة الداخلية أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجارى خلال أداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الإمتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، واعترفت بحصولها على أسئلة الإمتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٢٨) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.