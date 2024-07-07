كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا يمطر شباك بنما بخماسية ويتأهل لنصف النهائي

أمطر منتخب كولومبيا شباك بنما بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جامعة فينيكس، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كولومبيا على بنما بثلاثة أهداف دون رد، حيث دخل بقوة باحثًا عن الفوز.

افتتح جون كوردوبا التهديف في الدقيقة الثامنة بتمريرة حاسمة من خاميس رودريجيز، والذي بدوره سجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

منتخب كولومبيا يتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وأتيحت فرصة لمنتخب بنما لتقليص الفارق في الدقيقة 18، لكن ارتطمت كرة روديريك ميلير في العارضة، لتظل شباك منتخب كولومبيا نظيفة في الشوط الأول.

كما صنع خاميس رودريجيز الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، الذي أحرزه لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، أضاف ريتشارد ريوس رابع الأهداف في الدقيقة 70، قبل أن يختتم ميجيل بورخا الخماسية في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

وبذلك، تأهل منتخب كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 على حساب بنما، لينتظر الفائز من مواجهة أوروجواي والبرازيل.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.