كوبا أمريكا 2024| تشكيل هجومي لمنتخب أوروجواي أمام البرازيل

أعلن الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرازيل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الأحد، البرازيل على ملعب أليجانت في قمة مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، والتي تنطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب أوروجواي مباراته ضد البرازيل بتشكيل هجومي، حيث يقود الخط الهجومي داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجانب ماكسي أراوخو وفاكوندو بيليستري ودي لا كروز.

تأهل منتخب أوروجواي إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

بينما بلغ منتخب البرازيل هذا الدور، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا المتصدر بـ7 نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: نانديز - رونالد أراوخو - أوليفييرا - فينا

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسي أراوخو.