ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| تشكيل هجومي لمنتخب أوروجواي أمام البرازيل

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرازيل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الأحد، البرازيل على ملعب أليجانت في قمة مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، والتي تنطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب أوروجواي مباراته ضد البرازيل بتشكيل هجومي، حيث يقود الخط الهجومي داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجانب ماكسي أراوخو وفاكوندو بيليستري ودي لا كروز.

تأهل منتخب أوروجواي إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024،  بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

بينما بلغ منتخب البرازيل هذا الدور، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا المتصدر بـ7 نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: روشيت 

خط الدفاع: نانديز - رونالد أراوخو - أوليفييرا - فينا 

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسي أراوخو.

اوروجواي البرازيل كوبا أمريكا 2024 تشكيل منتخب أوروجواي منتخب أوروجواى تشكيل أوروجواي اخبار كوبا أمريكا اخبار كوبا امريكا 2024 مباراة أوروجواي ضد البرازيل مباراة أوروجواي والبرازيل