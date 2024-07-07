كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوروجواي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب البرازيل، اليوم الأحد، أوروجواي على ملعب أليجانت، في قمة مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، التي تنطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المهاجم الشاب إندريك هجوم منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ليعوض غياب فينيسيوس جونيور، وذلك رفقة رودريجو جوس ورافينيا.

يغيب فينيسيوس عن مباراة البرازيل وأوروجواي؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على بطاقتين صفراوتين، الأولى أمام باراجواي، والثانية أمام كولومبيا

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وصيفًا بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا صاحب الـ7 نقاط.

أما منتخب أوروجواي، بلغ دور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - أرانا

خط الوسط: برونو جيماريش - جواو جوميز - لوكاس باكيتا

وفي الهجوم: رافينيا - إندريك - رودريجو جوس.