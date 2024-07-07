رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية

يواصل رجال الإطفاء في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية، مكافحة حرائق الغابات المستعرة في ظل درجات حرارة قياسية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بالولاية، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أمس السبت، أن حريقا اندلع قرب حديقة "يوسيميتي" الشهيرة رغم السيطرة على حريق آخر شمالها، ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في الولاية الواقعة غربي البلاد مع اقتراب موجة الحر من ذروتها.

وكانت إدارة الإطفاء في مقاطعة "بوت" في ولاية كاليفورنيا قد أصدرت - الأربعاء الماضي - أوامر لنحو 13 ألف شخص بإخلاء شمال كاليفورنيا، بينما يكافح رجال الإطفاء حريق غابات مستعرا.