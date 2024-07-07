ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل رجال الإطفاء في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية، مكافحة حرائق الغابات المستعرة في ظل درجات حرارة قياسية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بالولاية، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أمس السبت، أن حريقا اندلع قرب حديقة "يوسيميتي" الشهيرة رغم السيطرة على حريق آخر شمالها، ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في الولاية الواقعة غربي البلاد مع اقتراب موجة الحر من ذروتها.

وكانت إدارة الإطفاء في مقاطعة "بوت" في ولاية كاليفورنيا قد أصدرت - الأربعاء الماضي - أوامر لنحو 13 ألف شخص بإخلاء شمال كاليفورنيا، بينما يكافح رجال الإطفاء حريق غابات مستعرا.

رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية