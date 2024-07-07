قرار جديد من النيابة بشأن الفتاة الأوكرانية المتهمة بحادث «دار مصر»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل الفتاة الأوكرانية المُتسببة في حادث تحطم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، بكفالة مالية لحين ورود تقرير الطب الشرعي الذي أجرته المتهمة لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه.

حادث الفتاة الأوكرانية

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية وجهت السباب والشتائم لمالكة السيارة وشقيقتها عند اتصالهما بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت التحقيقات في الواقعة، على أن إقامة الفتاة الأوكرانية منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر، وهو الأمر الذي أسفر عن الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة أوكرانيا وارتكبت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق