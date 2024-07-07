الخارجية الصينية: نهدف لتعزيز الدعم المتبادل مع "فانواتو" في كافة المجالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن بلادها تهدف إلى العمل مع فانواتو (الواقعة جنوب المحيط الهادئ) من أجل تعزيز الدعم المتبادل في كافة المجالات، والارتقاء بمستوى العلاقات وتحقيق المزيد من النفع لشعبي البلدين.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة - في معرض ردها على سؤال بشأن تفاصيل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس وزراء جمهورية فانواتو، تشارلوت سالواى، اليوم الأحد، إلى للصين، والتي تستمر حتى 12 يوليو الجاري؛ تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الصيني، لي تشانج - إن رئيسي وزراء البلدين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات المشتركة، وبشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأنهما سيشاركان في تحديد مسار العلاقات الثنائية مستقبلا.

وكتبت الخارجية الصينية - في بيان نشرته على موقعها بشبكة الإنترنت - "أن العلاقات الثنائية بين الصين وفانواتو قطعت شوطا طويلا، حيث يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى ما قبل 42 عاما، كما سعى الجانبان من أجل دفع التعاون العملي بينهما إلى الأمام".