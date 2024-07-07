كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا يقسو على بنما بثلاثية في الشوط الأول

قسى منتخب كولومبيا على بنما بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بينهما على ملعب جامعة فينيكس، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

كشر منتخب كولومبيا عن أنيابه في الشوط الأول من اللقاء، حيث دخل بقوة باحثًا عن الهدف الأول، الذي جاء مبكرًا.

مباراة كولومبيا ضد بنما

افتتح جون كوردوبا التهديف في الدقيقة الثامنة بتمريرة حاسمة من خاميس رودريجيز، والذي بدوره سجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

كما صنع خاميس رودريجيز الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، الذي أحرزه لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

وأتيحت فرصة لمنتخب بنما لتقليص الفارق في الدقيقة 18، لكن ارتطمت كرة روديريك ميلير في العارضة، لتظل شباك منتخب كولومبيا نظيفة في الشوط الأول.

تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على البرازيل وصيف الترتيب بـ5 نقاط.

بينما عبر منتخب بنما دور المجموعات في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 6 نقاط، خلف أوروجواي المتصدر صاحب العلامة الكاملة.