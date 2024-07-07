كلب ضال يعقر 10 أفراد في مدينة السادات بالمنوفية

شهدت إحدى المناطق السكنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثة مروعة أثارت حالة من الذعر بين السكان، حيث قام كلب ضال بمهاجمة وعقر 10 أفراد أثناء تواجدهم في الشارع بمنطقة سوزان، وتسبب الحادث في إصابات متفاوتة الخطورة، مما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر شهود عيان أن الكلب الضال ظهر فجأة في المنطقة وبدأ بمهاجمة المارة بشكل عشوائي، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع، وبعد انتشار الخبر، تجمعت مجموعة من الأهالي في محاولة للتصدي للكلب وإنقاذ الضحايا.

وبعد محاولات عديدة، نجح الأهالي في التخلص من الكلب الضال، وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة بين السكان، حيث طالب العديد منهم بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد سلامة المواطنين.

من جهتها، أكدت الجهات المعنية أنها ستقوم بتنفيذ حملات مكثفة للحد من انتشار الكلاب الضالة في المنطقة وتوفير الأمان للسكان، داعية الجميع إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حوادث مشابهة على الفور.