الكاتبة الصغيرة.. «ريتاج» حصلت على المركز الأول في الملتقى الفكري للموهوبين والمتفوقين

عندما تقرأ كتاباتها تشعر أنك أمام كبار الكتاب، وتنقلك بأسلوبها وكلماتها إلى عالم الخيال، وتظل تشعر بالشغف حتى تقرأ كتاباتها، أنها الطالبة "ريتاج سامح"، من أبناء محافظة الدقهلية.

وتروي "ريتاج سامح"، لـ«البوابة» أنها عندما كانت صغيرة في الرابعة من عمرها، كانت تهوى جمع الكلمات على نفس الوزن والموسيقى، وتتابع أن توارثت حب القراءة والكتابة من جدها ووالدتها.

وتتابع "سامح" أن موهبتها ظهرت في المرحلة الابتدائية، بينما كان عمها جالسًا، يلقي علي والدتها بعض أبيات في القصيدة، وجلست تستمع إليه، وكانت القصيدة كلماتها أكبر من عمرها بكثير، وجلست تردد كلماتها تلك القصيدة.

وبدأت حفظها وألقيتها، ونال أداؤها، إعجاب والدتها وشجعتها لإلقاء شعرها في الإذاعة المدرسية، وذهبت في اليوم التالي إلى نجلاء البلقاسي مسئول الموهوبين بالمدرسة، والتي شجعتها ودعمتها، حيث إنها عضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية، ودعمها ودربها المسئولون بالإدارة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

كما دربها معلمها وطور أداءها، وكانت أول قصيدة لها بعنوان: "يوم النصر"، وكانت تتحدث عن نصر أكتوبر المجيد، وحرصت على تطوير نفسها والقراءة أكثر وساعدتها الكتب على الكتابة بشكل أفضل.

وتتابع أنها بدأت كتابة الكثير من القصائد، واشتركت في الكثير من المسابقات الشعرية، ولكن جاءت فترة وباء كورونا، وتتابع أنها في تلك الفترة قامت بكتابة "ملخصات قصيرة" عن كل كتاب تقرأه، ونشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لنشر الوعي بين زملائها، وزراعة حب القراءة في أنفسهم.

وتستكمل "سامح" أنها اشتركت في مسابقات الإدارة التعليمية بالدقهلية، وتم تكريمها من مسئولي إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ريتاج سامح

وحصلت على المركز الأول في عدة مسابقات، ومما شجعها ذلك على المزيد من المشاركات والمسابقات، وشاركت في مسابقة إبداع مراهق في دار الأوبرا المصرية، وكانت تحديا كبيرا بالنسبة إليها، وهي طالبة في نهاية الصف الخامس الابتدائي، وكانت هناك رهبة الوقوف أمام الجمهور على المسرح أمام هذا الحشد الكبير من الجمهور.

وأضافت ريتاج أنها درست دورات التدريبية لتعزيز الحياة الصحية السليمة للمراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبحت عضوًا بالهيئة الوطنية لليونسكو، وكذلك شاركت بالعديد من المسرحيات على مسرح قصر الثقافة وشاركت بالعديد من الورش لتنمية مهارات الموهوبين والحصول على شهادات الإبداع والابتكار.

وتتابع أن معلمتها دعمتها لغويا، وأنها حصدت على المراكز في مجال تأليف وإلقاء الشعر وجميع مسابقات الإدارة، ومسابقات الشعر على مستوى المحافظة.

وأشارت "سامح" أنها حصدت منصب أمين عام على مستوى الإدارة، الحصول على مركز أول طالب مثالي على مستوى المحافظة، وأنها حصلت على مركز أول في مسابقة التحدث بالفصحى وتعمق دراسة النحو، وصعدت على مستوى الجمهورية، وكما حصلت مؤخرا على المركز الأول في مسابقة الملتقى الفكري للموهوبين والمتفوقين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.