يورو 2024.. منقذ الطواحين رجل مباراة هولندا وتركيا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة هولندا وتركيا، التي أقيمت مساء السبت على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب هولندا على تركيا بهدفين مقابل هدف، بعدما قلب تأخره في نتيجة الشوط الأول إلى فوز بثنائية خلال 6 دقائق بالشوط الثاني.

دي فري أفضل لاعب في مباراة هولندا وتركيا

توج ستيفان دي فري مدافع منتخب الطواحين بجائزة رجل مباراة هولندا وتركيا، حيث أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

أنقذ دي فري المنتخب الهولندي في مباراته ضد نظيره التركي، إذ سجل هدف التعادل في الدقيقة 70 برأسية، استقبلها من عرضية ممفيس ديباي.

كما تصدى لأكثر من كرة هجومية من لاعبي منتخب تركيا، ودافع عن مرماه ببسالة بالتصدي لتسديدات الأتراك في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

دي فري رجل مباراة هولندا وتركيا

وتأهل منتخب هولندا إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب تركيا، ليضرب موعدًا مع إنجلترا، بعدما تخطى الأخير سويسرا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.