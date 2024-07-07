وزارة الرياضة ترد على «دياب» حول سفر أحمد رفعت: «ضوابط خروج اللاعب تقع مسؤوليتها على النادي»

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن القرار الوزاري بالسفر يحتاج لإذن من التجنيد لتحديد مدة السفر.

وأضاف المتحدث الإعلامي في مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق ردًا على تصريحات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بأن الوزارة صاحبة قرار سفر الراحل أحمد رفعت إلى الإمارات للاحتراف في نادي الوحدة بشرط أن يقوم النادي بإنهاء جميع الإجراءات مع الجهات المعنية.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة نفى أي مسؤولية يتحملها بسفر أحمد رفعت إلى الإمارات للاحتراف فى نادي الوحدة بدون تصريح.

وأضاف «دياب» في مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق أن الراحل أحمد رفعت سافر إلى الإمارات بقرار وزاري صدر من وزارة الشباب والرياضة.

وكان محمد رفعت شقيق الراحل أحمد رفعت لمّح إلى تورط أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بما حدث لشقيقه.

وأضاف محمد رفعت فى مكالمة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق «اسألوا أحمد دياب إيه اللي حصل لشقيقه؟.

وأصدر نادي مودرن سبورت بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته.

ونعى نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف.

وأكد نادي مودرن سبورت أن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب تم الاهتمام به والعناية به من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فردا من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته.

وأهاب بجميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

