محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من شوارع عاصمة المحافظة.. صور

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء السبت، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، من بينها شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع المصنع، وشارع عبدالهادي راضى، هذا بالإضافة إلى تفقد كورنيش ترعة الزاوية، ومنطقة سخا، ومنطقة الأوقاف، ومزلقان زويل، ومحور صبرى القاضى، كما تابع أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الإنتهاء منها فى الوقت المحدد وطبقًا للخطة المعتمدة.

حرص محافظ كفرالشيخ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء جولته، مؤكدًا أن تحقيق مصالح المواطنين، وخاصةً المواطن الأكثر احتياجًا هو هدفه الأول، وستكون الجولات الميدانية فى جميع أنحاء المحافظة مكثفة خلال الأسابيع القادمة، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين أحد أهم أولوياته، كما عبر المواطنين عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

محافظ كفر الشيخ الجديد يكلف بتكثيف حملات النظافة

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، إضافة لرصف الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، واستكمال أعمال الانترلوك، وسرعة الإنتهاء من خطة الرصف.

شدد محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على إحتياجات المواطنين.

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