الاتحاد الأوروبي يعارض مشاركة رئيس وزراء المجر في قمة منظمة الدول التركية

أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانًا بشأن مشاركة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية التي عقدت في شوشا يومي 5 و6 يوليو.

وأكد البيان أن هذه المشاركة جاءت في إطار العلاقات الثنائية بين المجر والمنظمة، وليست بصفة تمثيلية للاتحاد الأوروبي.

المجر، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2024، ليس لها تفويض من المجلس لتعزيز العلاقات مع منظمة الدول التركية.

وأكد البيان أن التمثيل الخارجي للاتحاد يتم بواسطة رئيس المجلس الأوروبي أو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لمحاولات منظمة الدول التركية إضفاء الشرعية على "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا ككيان مراقب. وأكد أن هذا القرار يتعارض مع دعم العديد من أعضاء المنظمة لمبدأ وحدة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه يعترف فقط بجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.