آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وصفقة مع "حماس"

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة يتحرر بموجبها المحتجزون الإسرائيليون من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال ووقف إطلاق النار.

وكانت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بمدينة تل أبيب، وطالبت بإجراء انتخابات وإبرام صفقة تبادل أسرى، وأغلق متظاهرون مسالك شارع "أيالون" في المدينة.

وامتدت التظاهرات إلى مدينة القدس المحتلة وكفار سابا ورعنانا، كما تظاهر نحو ألفي شخص قرب منزل نتنياهو، في "قيسارية" وطالبوا باستقالته وإسقاط الحكومة.

ومن المُقرر أن تُنظم غدًا، احتجاجات اعتبارا من ساعات الصباح وعلى مدار اليوم، تحت عنوان "يوم المعارضة"، على أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها بمسيرات احتجاجية ومظاهرات عند مبنى "الهستدروت" وقرب مقر وزارة الدفاع " الكرياه" في تل أبيب، وبمسيرة نحو منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وستتضمن الاحتجاجات الأحد إغلاق شوارع بينها شارع "الشاطئ" وشارع 4 وشارع 6، وذلك بهدف الضغط الجماهيري على الحكومة.