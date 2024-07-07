مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية

قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين قُتلا وتم تدمير مبنى سكني إثر عمليات قصف قامت بها القوات الروسية أمس السبت، في خيرسون.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم أن القصف جرى في قرية خريششينيفكا بولاية خيرسون، مضيفة أن رجال الإنقاذ تلقوا في البداية رسالة مفادها أن مبنى سكنيًا في قرية خريششينيفكا قد تدمر مع احتمالية سقوط ضحايا.

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها إن "رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث وبدأوا مع السكان المحليين في إزالة الأنقاض. وعثر عمال الطوارئ على جثتي رجل وامرأة تحت المباني المدمرة".