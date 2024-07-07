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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية
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قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين قُتلا وتم تدمير مبنى سكني إثر عمليات قصف قامت بها القوات الروسية أمس السبت، في خيرسون.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم أن القصف جرى في قرية خريششينيفكا بولاية خيرسون، مضيفة أن رجال الإنقاذ تلقوا في البداية رسالة مفادها أن مبنى سكنيًا في قرية خريششينيفكا قد تدمر مع احتمالية سقوط ضحايا.

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها إن "رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث وبدأوا مع السكان المحليين في إزالة الأنقاض. وعثر عمال الطوارئ على جثتي رجل وامرأة تحت المباني المدمرة".

مقتل شخصين قصف روسي مبان خيرسون الأوكرانية