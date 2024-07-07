كوبا أمريكا 2024.. نجم ليفربول يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام بنما

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كولومبيا، اليوم الأحد، بنما على ملعب جامعة فينيكس، في لقاء ينطلق في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

يقود لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب كولومبيا أمام بنما، رفقة خاميس رودريجيز.

تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على البرازيل وصيف الترتيب بـ5 نقاط.

بينما عبر منتخب بنما دور المجموعات في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 6 نقاط، خلف أوروجواي المتصدر صاحب العلامة الكاملة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة بنما

حراسة المرمى: فرجاس

خط الدفاع: مونيوث - دافيسون سانشيز - كويستا - موخيكا

خط الوسط: ريوس - أوريبي - خاميس رودريجيز

وفي الهجوم: لويس دياز - كوردوبا - أرياس.