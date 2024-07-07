نشوى مصطفى تنجو من حادث سير: «قدر الله وما شاء فعل»

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن نجاتها من حادث سير مروع، مساء أمس، ونشرت صورة من الأشعة عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى: "قدر الله وماشاء فعل.. ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت.. كل اللي يشوف العربية يستغرب إنى بلطف الله عايشة.. الدنيا متسواش.. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليّ.. والحمد لله رب العالمين.. اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

نشوى مصطفى تعود إلى دراما رمضان بعد غياب استمر 10 سنوات

شاركت الفنانة نشوى مصطفى في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "إمبراطورية ميم" بعد غياب استمر 10 سنوات، وحققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

قدم مسلسل "إمبراطورية ميم" عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.