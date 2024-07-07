يورو 2024.. منتخب هولندا يقلب الطاولة على تركيا ويتأهل لنصف النهائي

قلب منتخب هولندا الطاولة على تركيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع بداية الشوط الأول، وسط استحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين.

مباراة هولندا ضد تركيا

وسيطر منتخب هولندا على الكرة بعد أول 15 دقيقة، في ظل وجود تحفظ دفاعي من لاعبي تركيا.

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 35، عن طريق سامت أكايدين برأسية، بعرضية من زميله أردا جولر.

وحاول منتخب هولندا إدراك التعادل في آخر دقائق الشوط الأول، لكن دون جدوى أمام صمود دفاع المنتخب التركي.

وفي الشوط الثاني، استمر منتخب هولندا في الضغط الهجومي على مرمى تركيا، مع تبديل هجومي من المدرب رونالد كومان، بالدفع بالمهاجم فوتر فيجورست بدلًا من الجناح ستيفن بيرجوين.

وفي الدقيقة 56، حرم القائم الأيمن للحارس الهولندي من هدف رائع لنجم ريال مدريد الإسباني جولر، الذي نفذ كرة ثابتة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز المدافع ستيفان دي فري هدف التعادل للطواحين في الدقيقة 70 برأسية، استقبلها من عرضية ممفيس ديباي.

وسجل ميرت مولدور لاعب منتخب تركيا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، بعدما وجه كرة كودي جاكبو جناح

منتخب هولندا في شباك منتخب بلاده.

وقلب المنتخب الهولندي تأخره في نتيجة المباراة، إلى فوز بنتيجة 2-1 على نظيره التركي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

وضرب منتخب هولندا موعدًا مع إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024، بعدما تغلب الأخير على سويسرا بركلات الترجيح.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.