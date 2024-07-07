محافظ كفر الشيخ يتفقد «ماركت» المنطقة الشمالية العسكرية لمتابعة توافر السلع للمواطنين

تفقد، اللواء دكتور، علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، أمس السبت، ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، بغرب مدينة كفرالشيخ، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة توافر السلع في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ومنها تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.



وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن ظاهرة إرتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ " معًا ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة انضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ منها ( خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب _ ماركت الرفاعي _ أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعة_أسواق عماد الدين_ ألبان مندور) بالإضافة إلى هايبر المنطقة المنطقة الشمالية العسكرية بمراكز ومدن المحافظة.

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