تفوق مصري وإشادة بافتتاح البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام بالإسماعيلية

افتتح اليوم البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والتي تختتم يوم 9 يوليو الجاري بتفوق مصري في منافسات اليوم الأول بعد تحقيق 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضية و2 ميدالية برونز.

وأقيم حفل افتتاح مبسط بدأ بطابور العرض للدول المشاركة للبطولة بحضور الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وشهد حفل الافتتاح حضور رؤساء الوفود المشاركة في البطولة وهم دول تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر حيث يشارك في البطولة ما يقرب من 217 لاعب ولاعبة.

وحضور الدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى ووليد تركي المندوب الاداري وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ومدير البطولة وأحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري والأستاذ مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، ومحمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة المالية والتنظيم والأدوات، والدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الاستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، الدكتورة ماجدة الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي مشرفة على لجنة السكرتارية.

وشهدت منافسات اليوم الأول حصد منتخب مصر لعدد 8 ميداليات حيث حقق الميداليات كلا من يوسف فوزي ذهبية الوثب العالى ومنار اسماعيل ذهبية 10000م مشى وشاهيناز سيد ذهبية رمى الرمح ومنى على فضية 10000م مشى وريتاج محمد فضية رمى الرمح وزياد الحسينى فضية الوثب الطويل و حبيبة حمدى برونزية 5000م جرى وعباس بدوى برونزية 10000م جرى.

وأشاد الحضور بالإمكانيات التي تم توفيرها من اللجنة المنظمة والاتحاد المصري لألعاب القوى وأيضا بالإمكانيات الكبيرة بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.