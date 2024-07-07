عمرو موسى: الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على وقف إسرائيل عند حدها

علق عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، على قيام إسرائيل بضرب قرارات مجلس الأمن بوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين في ضوء المقترح الأمريكي، عرض الحائط أن إسرائيل مطمئنة أن هناك من يدافع عنها ويمنع عنها ردود الأفعال التي تستحقها سوف تستمر في هذا الطريق.

أوضح «موسى» مع الإعلامية أمل الحناوي خلال لقائها ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة القائمة الآن في إسرائيل غير مستعدة لا لدولة فلسطينية ولا لدولة واحدة يعيشوا بداخلها الإثنين، موضحا أن اسرائيل تريد استمرار الاحتلال دون ان يذكر اسم الاحتلال وان تكون حرة في ان تزيل ماتزيله وتخرب وتطرد وهذه النقطة سوف تؤدي إلى انفجار الشرق الأوسط بأكمله.

تابع: «الدولة الوحيدة التي تتعامل مع إسرائيل والتي تسيطر عليها هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس من المصلحة أن تسوء العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لأن لابد أن يستمر الحديث في هذا الشأن، بضرورة الحديث عن إنهاء السياسة الإسرائيلية الحالية.