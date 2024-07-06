عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن مايجري في الضفة الغربية، يأتي بالتوازي مع الخطورة التي تتعرض لها غزة اليوم، لأن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي لاتزال محتلة حتى الآن، حتى تتوسع إسرائيل وتحكم هذه الأراضي من النهر حتى البحر، موضحا أن العدوان مختلف بكل أنواع، سواء في الضفة الغربية أو في القدس.

أوضح «موسى» مع الإعلامية أمل الحناوي خلال لقائها ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسوء إدارته وتجاهله لقانون الدولي في مسار الاحتلال الاسرائيلي كان لم يكن 7 أكتوبر ، لأن الحركة كانت نحو تمكين إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي.

أوضح أن هناك دول قادرة تركت إسرائيل تعمق احتلالها للضفة الغربية باختراق واهمال لإتفاقية «أوسلو» وهي اتفاقية وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية أنه لايحق لها احتلال الأراضي، وأصبحت بتخرقها ببناء الأستيطان ونسف القرى الفلسطينية وطرد مواطنيها وإبادة الحياة بأكملها.

