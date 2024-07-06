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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو موسى: مايفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة علي المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن مايفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أو في القدس.

أوضح «موسى» خلال لقاءه مع الإعلامية أمل الحناوي  ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع المنقسم في ليبيا ثم في الساحل الإفريقي التي تلامس العالم العربي، إلى الوضع في القرن الإفريقي امتدادا للسودان وتشاد يطرح مشكلة كبيرة حول الاستقرار في كل جنوب مصر وجنوب الشمال الإفريقي قائلا :«كل دا استحالة كان يحصل لو كانت الإدارة في المنطقة سليمة ولو كانت سياسات الدول الكبرى في هذه المنطقة سياسات ممكن الإطمئنان إليها، بل هناك فوضى عارمة ومن الممكن تتسع في أي لحظة».

تابع :«إذا استمر الحال في هذه المنطقة باستمرار الحرب بهذا الشكل سوف يؤدي إلى فوضي ، والمساس باستقرار  المنطقة أوسع في البحر المتوسط وليس البحر تحديدا وتمتد  إلي آسيا وأفريقيا من الساحل إلى  القرن الإفريقي».

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