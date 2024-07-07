«الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة

بعد تجديد الثقة في اللواء إبراهيم أبو ليمون، كمحافظ للمنوفية ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة 2024، تبرز «البوابة نيوز»، عدة مطالب ملحة من أهالي المحافظة تتطلب الاهتمام والتنفيذ لضمان تحسين مستوى الحياة والخدمات المقدمة لهم، وتعكس هذه المطالب التحديات والاحتياجات التي يواجهها المواطنون في المنوفية، وتشمل تحسين البنية التحتية.

حيث طالب عبد الفضيل السيد، موظف بالكهرباء، باستمرار تطوير وتحسين شبكة الطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل عامة فعالة وآمنة، وتحسين شبكة الصرف الصحي والانتهاء منها فى القرى التى تم بدء التنفيذ بها، وضمان توفير مياه شرب نظيفة ومستدامة لجميع القرى والمراكز.

ومع النجاح الكبير الذي قام به محافظ المنوفية فى قطاع تطوير المستشفيات، مازالت أحلام المواطنين لا تنتهى والمشكلات مازالت متواجدة بالوحدات الصحية، إبراهيم سعيد، موظف، والذى طالب بتعزيز القدرات الاستيعابية والخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك توفير الأجهزة الطبية الحديثة وتعيين كادر طبي كفء، وإنشاء وحدات صحية في القرى والمناطق الريفية البعيدة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية المناسبة.

بذلت مبادرة حياة كريمة جهودا كبيرا بمساندة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم الفترة السابقة فى تطوير عدد كبير من المدارس وخاصة بمركزى الشهداء واشمون، بالإضافة إلى افتتاح واستحداث مدارس دولية بالمحافظة، ولكن مازالت بعض القرى تحتاج إلى تطوير المدارس، فطالب فرج مهدي، فلاح، بتحديث وتطوير البنية التحتية للمدارس وتجهيزها بالأدوات التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى حل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول.

كما طالبت منى سعد، ربة منزل، بتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في المدارس لتشجيع المواهب وتنمية القدرات لدى الطلاب.

في سياق متصل؛ طالب أهالى محافظة المنوفية من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الاقليم بإقامة مشروعات تنموية جديدة تساهم في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وإنشاء مراكز تدريب مهني لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

ورغم الجهود الفعالة التى شهدتها المحافظة الفترة السابقة فى ملف القمامة إلا أن المطالبات بوضع نظام فعال لجمع ونقل ومعالجة النفايات، بما يضمن نظافة المدن والقرى مازال مطلبا مهما لاهالى المحافظة، وزيادة التشجير وإنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة لزيادة الجمال الطبيعي وتحسين البيئة.

وباعتبار اللواء إبراهيم أبو ليمون أحد أبرز وأهم المحافظين اللذين تولوا قيادة المحافظة وبتجديد الثقة فيه فى الحكومة الجديدة طالب فلاحى المحافظة بتقديم الدعم والمساعدة لهم في شكل قروض ميسرة، وتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مدعومة، وإنشاء مراكز لتسويق المنتجات الزراعية محليًا ودوليًا، لضمان حصول الفلاحين على عائد مناسب لجهودهم.