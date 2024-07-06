"التعليم" تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة "الغش الجماعي" بالدقهلية

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارات عاجلة بشأن قيام سيدة بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه بمجرد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارا عاجلا بفتح تحقيق حول الفيديو للتحقق منه والتعامل معه بحسم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وأكمل أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

وواصل:" هذه الواقعة التي تم رصدها في الامتحانات بهذا الشكل"، لافتا الى أنه بالفعل تم ضبط الطلاب الذين قاموا بتسريب هذه الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ الإجراءات اللازمة تجاههم.