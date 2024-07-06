غداً.. لطيفة تطرح كليب أغنية "أنا المرسي"

أعلنت الفنانة لطيفة عن طرح أحدث أغانيها أنا المرسى، غداً بطريقة الفيديو كليب، من ضمن أغنيات ألبومها الجديد والذى تم طرح بعض أغانيه خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزء تشويقي من الأغنية، لتشارك به جمهورها.

وعلقت على الفيديو "أنا المرسي، فى يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك، أنا مش واحده أول مركبك ما تميل هتهرب وتسيبك".

https://www.instagram.com/reel/C9FULR8gxdp/?igsh=MXdkMmlucWsyNTI2eA==

وتابعت الفنانة لطيفة "حبايبي استنوا كليب أغنيتي الجديده أنا المرسي، بكره الساعه ٦ على قناتى على اليوتيوب".

أغنية"أنا المرسي" كلمات الشاعر كريم حكيم، والألحان خالد فتوح، توزيع موسيقي وميكساج تميم.

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني، بعد طرح أغنيات ألبومها الجديد، وحققت أغنية يا ليالى نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات على كل منصات الإستماع.

أغنية "يا ليالي" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع تميم، والألحان محمد حسن، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الايام القليلة الماضية.

يشار إلي أن الفنانة لطيفة تشارك بعدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.