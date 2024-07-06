بسبب الحر.. الطريشة القاتلة تلدغ شابا بالوادي الجديد

أصيب شاب، اليوم السبت، بلدغة ثعبان الحية " الطريشة القاتلة"، بمدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة شاب لدغة ثعبان الطريشة.

تبين إصابة يوسف شعبان يوسف ، 27 عاما، ومقيم مدينة الفرافرة إثر تعرضه للدغة ثعبان " الطريشة" وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، مع إعطائه المصل المضاد لسم الثعابين، ووضعه بقسم الإستقبال تحت الملاحظة الطبية.

جدير بالذكر أن المحافظة نظرًا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف.

وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.

وكانت قد أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، الإثنين الماضي، التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقال العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام، داخل السيارات خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.

كما شدد مصطفى، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما حذرت من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ ودخولها إلى المزارع والبيوت للبحث عن البرد.