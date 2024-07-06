80 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل محمد منير في مهرجان العلمين

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، المقرر إقامتها يوم 11 يوليو الجاري وسط حضور جماهيري ضخم.

وكشف موقع تذكرتي عن فئات تذاكر حفل الكينج محمد منير، وتبدأ بسعر 600 جنيه للتذكرة العادية، و80 ألفًا للتذكرة VIP داخل الصالة والتي تتيح الفرصة لتواجد 10 أشخاص.

فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية

يقدم مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة ومختلفة بجانب فعالياته الأساسية، مع إضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.

ويشهد مهرجان العلمين 2024، برامج استثنائية متنوعة بين المسرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل، من خلال 5 مهرجانات وهى (مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الرياضة، مهرجان نبتة للطفل، مهرجان الطعام)، رافعين شعار "العالم علمين" وعلم فلسطين بجانب العلم المصري.

تتضمن هذه الفعاليات إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، أبرزهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وآخرين.