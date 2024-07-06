حادث سير مروع بأسوان يسفر عن إصابة ١٦ سودانيًا

شهد طريق العلاقي بمدينة أسوان مساء اليوم السبت حادث انقلاب سيارة نقل، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تم علي الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصًا، سوداني الجنسية، وهم: بخيته علي عبدالسلام، 21 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر ونوال عبد الله إبراهيم 71 سنة، اشتباه كسر بالضلوع والحوض وصفاء جعفري محمد 52 سنة، ومازن عبد الله محمد 23 سنة، حسن عبد الله إبراهيم 60 سنة، وأحمد علي عبدالسلام 60 سنة، عبير حمدان محمد 36 سنة، عمار إسحاق إدريس 17 سنة، ومبارك هاشم محمد 20 سنة، يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاسر عبد الله إبراهيم 65 سنة، بإصابة جرح قطعي بفروة الرأس وفريد آدم موسى 22 سنة، وفاطمة علي عبدالسلام 24 سنة، ومنذر بيجور ناصر 14 سنة، وزهرة بلال أحمد 17 سنة، وآية هاشم محمد 43 سنة، ومناضل محمود ناصر 7 سنوات،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

نُقل المصابون عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.