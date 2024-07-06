ضبط تاجر تمويني يتصرف في نصف طن سكر مدعم بسنورس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية على الأسواق ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية لضبط المخالفين بمركز سنورس.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: ضبط تاجر تمويني يقوم بتجميع سكر حر والذي يصرف على البطاقة التموينية بسعر ٢٧ جنيه بمقدار ٥٠٠ كجم وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة القضية وتحرير المحضر اللازم وذلك بدائرة مركز سنورس.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.