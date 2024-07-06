يورو 2024.. منتخب تركيا يتفوق على هولندا في الشوط الأول

تفوق منتخب تركيا على هولندا بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع بداية الشوط الأول، وسط استحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين.

مباراة هولندا ضد تركيا

وسيطر منتخب هولندا على الكرة بعد أول 15 دقيقة، في ظل وجود تحفظ دفاعي من لاعبي تركيا.

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 35، عن طريق سامت أكايدين برأسية، بعرضية من زميله أردا جولر.

وحاول منتخب هولندا إدراك التعادل في آخر دقائق الشوط الأول، لكن دون جدوى أمام صمود دفاع المنتخب التركي.

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما اكتسح رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

بينما تخطى منتخب تركيا، النمسا بهدفين مقابل هدف، في دور ثمن النهائي.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.