"اتحاد شباب الجمهورية": المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسًا في بناء جمهوريتنا الجديدة



قالت سلمى السعيد، القيادية باتحاد شباب الجمهورية الجديدة، إن القيادة السياسية تولي الشباب اهتمامًا خاصًا وبالغًا وحريصة على تمكينهم وبناء جيل جديد يمتلك من الحكمة والمعرفة والقدرة والكفاءة ما يؤهله للعمل العام.



وأضافت سلمى السعيد، في تصريحات صحفية، أن مفهوم العمل العام أصبح أكثر توسعًا، فالجميع يسعى لخدمة بلده الذي يخطو خطوات متقدمة نحو الريادة والتميز وصنع حضارة وجمهورية جديدة تليق بتاريخه وإرثه الحضاري التاريخي.



وأشارت إلى دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في لنشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية بين الأسرة المصرية وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي سعيًا نحو ترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.



وشددت على دور شباب مصر في نهضة الأمة ورد الجميل لقيادة سياسية وثقت ودعمت ومكنت وتقف مساندة بكل قوة حتى أصبح الشباب يعيش عصره التاريخي، مؤكدةً استمرار دور الاتحاد في تجميع مجهودات العمل المجتمعي وتطويعها لخدمة الوطن.