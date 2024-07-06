إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمنهور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت اليوم السبت 6 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجارى.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كچك حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الري وقوات الأمن.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 910 متر، حيث تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 890 متر أملاك دولة تخص الري، كما تم إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق قرية زاوية غزال على مساحة 20 متر، كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدى بالبناء على مساحة 300 متر بنطاق مدينة دمنهور.

من جانبه أكد رئيس المركز إنه لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشيراً إلي أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكاتها.