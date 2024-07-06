القصة الكاملة لرحيل اللاعب أحمد رفعت

تعرض اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت للسقوط أرضاً قبل 4 أشهر وتحديدًا في شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مارس من العام الجاري، ما أدى إلى حبس جماهير الكرة المصرية أنفاسها بعدما حدثت له إغماءة في مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري قبل نهايتها بدقيقة ونصف، ليهرع الطبيب المعالج لداخل الملعب، ويتبين له توقف عضلة القلب ليطلب سيارة إسعاف على الفور لنقله للمستشفى، وهو الأمر الذي اضطر حكم المباراة لإنهائها.

أحمد رفعت يعود للحياة بعد توقف القلب ساعة ونصف ساعة

بعد نقل اللاعب أحمد رفعت إلى المستشفى هرع العشرات من زملاء اللاعب إلى الإدارة وأهليته للاطمئنان على صحته ، حيث تبين بعد إجراء التحاليل والأشعات الطبية والفحص توقف عضلة قلبه لمدة ساعة ونصف كاملة، قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاش القلب ، وبعدها تم نقله إلى العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 3 أسابيع إلا أنه استعاد وعيه بشكل كامل، وخرج من المستشفى ليتابع مع الأطباء رحلة العلاج.

بعدها كتب أحمد رفعت وهو اسم مركب لأن أسم والده هو السيد الصاوي السعدني قال: بفضل الله ودعواتكم ربنا نجاني، والأمور استقرت والمرحلة الصعبة عدت على خير، ووجه الشكر للأطقم الطبية لما بذلوه من جهد.

وفي 24 يونيو زار اللاعب أحمد رفعت زملاءه في فريق مودرن سبورت وكأنه يودعهم، ثم عاد إلى منزله، ثم ظهر في الإعلام المرئي مع إبراهيم فايق رغم حالة الإرهاق الذي بدأ عليه، إلا أن الجماهير استبشرت خيرًا، ولكنه نوه في البرنامج إلى أنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية أثرت فيه ولكنه لم يُشر إلى طبيعة هذه الضغوط ومَن وراءها.

النهاية الحزينة المفاجئة للاعب الشاب ووفاته في سن 31 سنة

الجمعة كما يقول محمد السعدني عم اللاعب أحمد رفعت، إنه طلب طبق فاكهة من والدته التي توجهت إلى إحضاره وعند عودتها فوجئت به يسقط مغشيًا عليه في الصالة فاتصلت بشقيقه الذي حضر على الفور، واتصل بطبيبه المعالج الذي طلب منه توصيله بجهاز قياس النبضات القلبية، ولكنه لم يستجب، فأمر بنقله على الفور إلى المستشفى، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولكنه لم يستجب، وتم الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز 31 عامًا، ليتحول فيس بوك إلى سرادق عزاء.

قرية أبشان مسقط رأس اللاعب أحمد رفعت تتشح بالسواد

فور إعلان وفاة اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه بقرية أبشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، اتشحت القرية بالسواد، حدادًا على رحيل اللاعب الخلوق الشاب، وتم تجهيز مدفن العائلة ليدفن بجوار والده ، حيث وصل الجثمان بسيارة إسعاف، بصحبة العديد من اللاعبين ، ومنهم جنش، حازم إمام، فريق مودرن سبورت بكامله عبد الظاهر السقا، وأحمد عاطف، وعمرو رمضان، وكهربا، والأخير أثار استياء المشيعين بسبب صراخه الهستيري، وتهديده لمن يصور.

وأناب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، في حضور الجنازة والعزاء لأسرة الفقيد.

وكان نادي مودرن سبورت قد أعلن أنه سيقوم بدفع راتب اللاعب أحمد رفعت حتى انتهاء مدة العقد 4 سنوات طبقاً للائحة في العقد.

وكانت الحاجة أمينة والدة اللاعب الفقيد قد انهارت أثناء تشييع الجنازة، وأخذت تردد: ملحقتش أفرح بك يا أحمد في أشارة إلى أنه كان خاطب ولم يتزوج.

٢٠٢٤٠٧٠٦_١٤١٠٢٠

٢٠٢٤٠٧٠٦_١٣٤٦٢٦