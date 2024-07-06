يورو 2024.. نجم أرسنال رجل مباراة إنجلترا وسويسرا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فوز نجم فريق أرسنال، بجائزة رجل مباراة إنجلترا وسويسرا، التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب إنجلترا على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ساكا أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وسويسرا

توج بوكايو ساكا، بجائزة رجل مباراة إنجلترا وسويسرا، بعدما أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي.

سجل ساكا هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي، بعد مرور 5 دقائق من تقدم منتخب سويسرا بهدف للا شئ.

كما نفذ بوكايو ساكا الركلة الثالثة لمنتخب إنجلترا بنجاح، لينجح فيما فشل فيه في النسخة السابقة من بطولة كأس أمم أوروبا في النهائي أمام إيطاليا.

بوكايو ساكا رجل مباراة إنجلترا وسويسرا

وينتظر منتخب إنجلترا، الفائز من مواجهة هولندا وتركيا في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.