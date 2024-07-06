تنسيقية شباب الأحزاب ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، ورقة تعريفية (انفوجراف) حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة شملت الآتي:

خسائر الحرب:

خلفت الحرب 37500 في غزة عقب 265 يوما من الصراع.

الأهداف الأمريكية:

تستهدف الولايات المتحدة وقف الحرب وتسليم القطاع لإدارة مدنية بعيدًا عن حماس.

ترغب في إشراك المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية وعلى رأسها مصر في إعادة الإعمار.

مقترح بايدن:

المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار وإنسحاب قوات إسرائيل من القطاع.

المرحلة الثانية تشمل الإفراج عن كافة المحتجزين لدى حماس.

ثم وقف دائم للأعمال العدائية.

الموقف الأوروبي:

اعترفت 11 دولة أوروبية بدولة فلسطين أبرزهم أسبانيا وإيرلندا والنرويج وأرمينيا.

الداخل الإسرائيلي

تشهد إسرائيل خلافات حادة داخل حكومة الحرب أدت لاستقالة الوزراء بيني غانتس وغادي ايزنكوت.

يشهد الشارع الإسرائيلي انقسامات ومظاهرات.

تسعى المعارضة الإسرائيلية لاستبدال حكومة نتنياهو، وتستهدف ضم بيني غانتس لها.