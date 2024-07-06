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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"المهن السينمائية" تنعى مدير التصوير عصام فريد

عصام فريد
عصام فريد
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نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير عصام فريد الذي وافته المنية اليوم.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته النقابة قالت فيه إن "نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الكبير الزميل/ عصام فريد .. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))صدق الله العظيم ."

وأضاف البيان : "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن لسينمائية مدير التصوير الكبير الزميل/ عصام فريد  ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

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