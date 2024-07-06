"المهن السينمائية" تنعى مدير التصوير عصام فريد

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير عصام فريد الذي وافته المنية اليوم.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته النقابة قالت فيه إن "نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الكبير الزميل/ عصام فريد .. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))صدق الله العظيم ."

وأضاف البيان : "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن لسينمائية مدير التصوير الكبير الزميل/ عصام فريد ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".