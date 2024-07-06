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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقديم ‏لشغل منصب مدير مركز التجارب بكلية الزراعة جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل منصب مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، ومدير مركز قياس وتقويم العملية التعليمية.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا العملية التعليمية هيئة التدريس رئيس جامعة طنطا