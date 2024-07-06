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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد بثقة القيادة السياسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت خالص التهاني القلبية للواء دكتور علاء عبد المعطي لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوليه منصب محافظ كفرالشيخ ، وذلك بديوان عام المحافظة ، متمنيًا له التوفيق في أداء مهمته الجديدة في خدمة الوطن والمواطنين واستكمالًا لمسيرة التنمية والبناء في كافة أرجاء المحافظة.
رافق رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال الزيارة اليوم، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.
كما هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ ، على تجديد الثقة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
ووجهخالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ السابق، على ما بذله من جهدٍ وعطاءٍ كبير في خدمة المحافظة والعمل على تطويرها خلال مسيرة اتسمت بالمزيد من الإنجازات متمنياً له دوام التوفيق.
خلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة للإرتقاء بالجامعة وتبادل الخبرات بينهم واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كافة المجالات للنهوض بالمحافظة والدور الحيوي المهم والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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