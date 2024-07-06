التنسيقية في أسبوع.. رسائل للحكومة الجديدة ومناقشات حول مواجهة "انقطاع الكهرباء" و"محو الأمية المالية"

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، كما تفاعلت مع التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت أن الحكومة الجديدة تضم شخصيات مؤهلة ومشهود لها بالكفاءة.

ووجهت التنسيقية التهنئة للحكومة الجديدة، مؤكدة أن تشكيلها يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، وأنه على الحكومة أن تكون مدركة لحجم التحديات، وأن تكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصري العظيم وأن تلبي آماله وتطلعاته وطموحاته.

ودعت التنسيقية الحكومة الجديدة أن تضع توجيهات القيادة السياسية، والقضايا التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفه للحكومة على رأس الأولويات خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها بذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، فضلاً عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، إلى جانب إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

كما وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للمحافظين الجدد الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين، مؤكدة ضرورة أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون لديهم الكفاءة والمرونة والسرعة في الأداء والقدرة على حل المشكلات.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها الخمسة الذين تم تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين، وهم: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس الأمناء بالتنسيقية، متمنية نجاح جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

ونظمت التنسيقية ورشة بعنوان "أزمة انقطاع الكهرباء وآليات تذليل العقبات"، وأصدرت مجموعة من التوصيات منها تنظيم ورشة عمل خاصة بمناقشة التشريعات التي تقدم حوافز للمستثمرين والمصنعين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما نظمت التنسيقية خلال الأسبوع ورشة بعنوان ورشة بعنوان "محو الأمية المالية".

