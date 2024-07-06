أوكرانيا: الضربات الروسية تحرم سكان الشمال من المياه والكهرباء

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، أن الضربات الروسية خلال الليل خلفت 100000 أسرة بدون كهرباء في شمال أوكرانيا وقطعت إمدادات المياه عن عاصمة إقليمية، بينما ارتفع عدد الضحايا المدنيين بشكل حاد في شرق البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن منطقة سومي الشمالية المتاخمة لروسيا غرقت في الظلام بعد أن أضرت الضربات الروسية في وقت متأخر من يوم الجمعة بالبنية التحتية للطاقة. وبعد ساعات، ذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أن طائرات بدون طيار (مسيرات) روسية ضربت عاصمة المقاطعة، المسماة سومي، وقطعت المياه عن طريق ضرب خطوط الكهرباء التي تغذي نظام المضخات.

وتستهدف روسيا باستمرار البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تضررت بشدة، مما أدى إلى ساعات من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن الوضع قد يتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء .