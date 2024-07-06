يورو 2024.. منتخب إنجلترا يتأهل إلى نصف النهائي على حساب سويسرا

فاز منتخب إنجلترا على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل بين لاعبي المنتخبين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع وجود حذر دفاعي من المدربين، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة إنجلترا ضد سويسرا

في الشوط الثاني، ظهر منتخب سويسرا بقوة، حيث حاول هز الشباك عن طريقة بريل إمبولو.

ونجح إمبولو في وضع المنتخب السويسري في المقدمة، بهدف في الدقيقة 75، بعد تمريره عرضية من زميله دان ندوي على القائم البعيد للحارس جوردان بيكفورد.

وأجرى ساوثجيت مدرب إنجلترا 3 تعديلات على تشكيل الأسود الثلاثة لتعديل النتيجة.

وبعد مرور 5 دقائق، جاء هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي عن طريق بوكايو ساكا بصاروخية من على مشارف منطقة الجزاء.

وبعد هدف التعادل، سيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب، وضغط بقوة على مرمى المنافس.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه اللقاء إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، استمر التعادل بين المنتخبين بدون فاعلية هجومية، باستثناء ركلة شيردان شاكيري الركنية المباشرة، التي اصطدمت بالعارضة بطريقة ذكية.

وأنقذ بيكفورد تسديدة قوية من شاكيري في الدقيقة 119، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل ويحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر مانويل أكانجي الركلة الأولى لمنتخب سويسرا، قبل أن يسدد زملاؤه فابيان شار وشيردان شاكيري وزكي أمدوني بنجاح.

فيما نفذ لاعبو منتخب إنجلترا الخمس ركلات بنجاح، وهم: كول بالمر، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا، إيفان توني، ترينت ألكسندر أرنولد.

وبذلك، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب سويسرا، لينتظر الفائز من مواجهة هولندا وتركيا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.