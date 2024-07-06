استمرار غياب بيرسي تاو عن الأهلي في مواجهة طلائع الجيش

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضربة قوية قبل مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع الطلائع في السابعة مساء الاثنين المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بحثا عن انتصار جديد يواصل به مطاردة بيراميدز على صدارة الدوري.

وتأكد غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن المباراة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباريات الأهلي أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية وفاركو وطلائع الجيش والداخلية بالدوري.



تفاصيل إصابة بيرسي تاو

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، موضحا أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف علي تطورات تعافيه من الإصابة.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة في مباريات الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستكمل فريق الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بعد الفوز بمباراة الداخلية حيث يواجه طلائع الجيش في المباراة المقبلة.





ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي على الداخلية

بعد فوز الأهلي على الداخلية برباعية وتحقيق الفوز الـ11 على التوالي اشتعل الصراع في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة.